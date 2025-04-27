По его словам, желание крымчан быть частью России зафиксировано в результатах референдума 2014 года и является неоспоримым.

«Наша страна достаточно давно и последовательно придерживается этой позиции, и сегодня мы видим все больше сторонников реальной политики, а не просто громких заголовков и иллюзий», — сказал депутат.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».