Так, например, посол Франции говорит о том, что приоритет в вопросе Украины — двигаться в сторону мирного договора, который приемлем для всех. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о том, что приоритет Парижа — поддержка Украины и ее армии в краткосрочной перспективе. «Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит», — говорится в сообщении МИД РФ.