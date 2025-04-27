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В МИД прокомментировали интервью посла Франции в России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Недавно назначенный посол Франции в России Николя де Ривьер либо работает против собственного правительства, либо он лукавит, заявили в российском МИД, комментируя интервью дипломата российскому СМИ о перспективах отношений Москвы и Парижа.

Источник: © РИА Новости

В комментарии министерства приводятся цитаты посла и указывается несоответствие озвученных тезисов с официальной риторикой французских властей на темы украинского урегулирования, санкций, отношений РФ и Франции.

Так, например, посол Франции говорит о том, что приоритет в вопросе Украины — двигаться в сторону мирного договора, который приемлем для всех. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о том, что приоритет Парижа — поддержка Украины и ее армии в краткосрочной перспективе. «Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит», — говорится в сообщении МИД РФ.