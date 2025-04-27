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В США назвали Крым безопасным регионом для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Крым является безопасным регионом, американцам не следует бояться приезжать на полуостров, заявил РИА Новости режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Тремблей.

Источник: РИА Новости

«Крым — безопасный регион для туристов. Абсолютно не надо бояться сюда приезжать. Крымчане будут приветствовать всех американцев, кто приедет сюда с чистым и открытым сердцем», — сказал Тремблей.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».