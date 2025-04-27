Пресс-секретаря губернатора Омской области внесли в базу «Миротворец»

Мина Ахвердиева была замом руководителя аппарата правительства и пресс-секретаря председателя правительства ДНР с 2022 года по март 2023 года. В ответ на включение в список женщина лишь сказала, что рада, что киевский режим признал её вклад в его уничтожение.