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Пресс-секретаря губернатора Омской области внесли в базу «Миротворец»

Мину Ахвердиеву обвиняют в пропаганде нацизма и фашизма.

Источник: istockphoto.com

Как сообщает Город55, пресс-секретаря губернатора Омской области Мину Ахвердиеву внесли в список на украинском сайте «Миротворец», который заблокирован в России.

Омичку обвиняют в пропаганде нацизма и фашизма, соучастии в преступлениях, которые якобы совершает российская власть на Украине, и т. п.

Мина Ахвердиева была замом руководителя аппарата правительства и пресс-секретаря председателя правительства ДНР с 2022 года по март 2023 года. В ответ на включение в список женщина лишь сказала, что рада, что киевский режим признал её вклад в его уничтожение.