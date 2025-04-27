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МИД РФ увидел несоответствие тезисов посла Франции с риторикой Парижа

Николя де Ривьер ранее заявил, что в его стране никогда не было враждебных настроений по отношению к России.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел России прокомментировало интервью нового посла Франции в Москве Николя де Ривьера о перспективах отношений между двумя странами.

В МИД РФ обратили внимание на расхождение заявлений де Ривьера с официальной позицией Парижа по вопросам украинского конфликта, санкционной политики и взаимодействия с Россией.

«Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее посол Франции в Москве Николя де Ривьер заявил, что в его стране никогда не было враждебных настроений по отношению к России и подчеркнул, что цель добиться стратегического поражения Москвы никогда не ставилась французскими властями.

В марте российские власти одобрили кандидатуру Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в Москве. До этого де Ривьер работал бывшим постоянным представителем Франции при ООН.