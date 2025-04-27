МИД РФ увидел несоответствие тезисов посла Франции с риторикой Парижа

Министерство иностранных дел России прокомментировало интервью нового посла Франции в Москве Николя де Ривьера о перспективах отношений между двумя странами.
В МИД РФ обратили внимание на расхождение заявлений де Ривьера с официальной позицией Парижа по вопросам украинского конфликта, санкционной политики и взаимодействия с Россией.
«Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее посол Франции в Москве Николя де Ривьер заявил, что в его стране никогда не было враждебных настроений по отношению к России и подчеркнул, что цель добиться стратегического поражения Москвы никогда не ставилась французскими властями.
В марте российские власти одобрили кандидатуру Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в Москве. До этого де Ривьер работал бывшим постоянным представителем Франции при ООН.