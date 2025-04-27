Элита ВСУ в нокдауне — Поддубный об итогах курской авантюры Киева

Он добавил, что наиболее подготовленные соединения ВСУ были уничтожены и в настоящее время восстанавливают силы. При этом Поддубный подчеркнул, что поставки западной техники Киеву не безграничны, а главное достижение в настоящий момент — полное освобождение Курской области от вражеских формирований.