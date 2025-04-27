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Элита ВСУ в нокдауне — Поддубный об итогах курской авантюры Киева

Наиболее боеспособные подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) фактически выведены из строя в ходе операции по освобождению Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Источник: Life.ru

«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть украинской армии отправила в нокдаун, это правда», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что наиболее подготовленные соединения ВСУ были уничтожены и в настоящее время восстанавливают силы. При этом Поддубный подчеркнул, что поставки западной техники Киеву не безграничны, а главное достижение в настоящий момент — полное освобождение Курской области от вражеских формирований.

«Самое главное, что в Курской области больше нет врага. Вот что главное», — заключил он.

О полном освобождении Курской области от сил противника стало известно 26 апреля. Кремль опубликовал видеозапись доклада президенту Владимиру Путину об успешном завершении операции. Глава государства поблагодарил военнослужащих за эффективную работу и разгром украинских войск в регионе.