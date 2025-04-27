«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть украинской армии отправила в нокдаун, это правда», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что наиболее подготовленные соединения ВСУ были уничтожены и в настоящее время восстанавливают силы. При этом Поддубный подчеркнул, что поставки западной техники Киеву не безграничны, а главное достижение в настоящий момент — полное освобождение Курской области от вражеских формирований.
«Самое главное, что в Курской области больше нет врага. Вот что главное», — заключил он.
О полном освобождении Курской области от сил противника стало известно 26 апреля. Кремль опубликовал видеозапись доклада президенту Владимиру Путину об успешном завершении операции. Глава государства поблагодарил военнослужащих за эффективную работу и разгром украинских войск в регионе.