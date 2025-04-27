WSJ: администрация Белого дома оценит чиновников по их лояльности к Трампу

Оценка лояльности должна стать ключевым моментом в вопросе увольнения или приема людей на работу, пишет газета. Планируется, что ведомства перейдут на новую систему с начала нового финансового года — то есть, с 1 октября. Кроме того, Управление кадровой службы уже начало утверждать все новые должности, которые хотят ввести федеральные агентства, пишет WSJ. Раньше ведомства могли самостоятельно принимать такие решения.