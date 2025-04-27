Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC назвал главу Пентагона Хегсета неуверенным и непредсказуемым

В США заявили, что после скандалов с утечками информации положение главы Пентагона пошатнулось.

Источник: Комсомольская правда

Положение шефа Пентагона Пита Хегсета на фоне скандалов с утечками информации становится «неуверенным», а сам он — «непредсказуемым». К такому выводу пришел американский телеканал NBC после беседы с чиновниками, знакомыми с ситуацией.

По информации телеканала, президент США Дональд Трамп назвал поведение Хегсета ребячеством и указал, что не одобряет отправку служебной информации в семейный чат.

Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет отправлял подробные сведения об ударах Вооруженных сил (ВС) США по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором также были его жена Дженнифер, а также брат Фил и адвокат Тим Парлаторе.

Ранее журналисты выяснили, что Хегсет приводил жену на секретные переговоры с иностранными военными и брал в рабочие поездки брата.

После этого сенатор США призвала уволить Хегсета из-за утечки военных данных в личный чат.

Главу Пентагона Пита Хегсета даже записали в российские шпионы.