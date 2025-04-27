NBC назвал главу Пентагона Хегсета неуверенным и непредсказуемым

Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет отправлял подробные сведения об ударах Вооруженных сил (ВС) США по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором также были его жена Дженнифер, а также брат Фил и адвокат Тим Парлаторе.