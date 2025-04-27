NBC назвал главу Пентагона Хегсета неуверенным и непредсказуемым

Положение шефа Пентагона Пита Хегсета на фоне скандалов с утечками информации становится «неуверенным», а сам он — «непредсказуемым». К такому выводу пришел американский телеканал NBC после беседы с чиновниками, знакомыми с ситуацией.
По информации телеканала, президент США Дональд Трамп назвал поведение Хегсета ребячеством и указал, что не одобряет отправку служебной информации в семейный чат.
Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет отправлял подробные сведения об ударах Вооруженных сил (ВС) США по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором также были его жена Дженнифер, а также брат Фил и адвокат Тим Парлаторе.
Ранее журналисты выяснили, что Хегсет приводил жену на секретные переговоры с иностранными военными и брал в рабочие поездки брата.
После этого сенатор США призвала уволить Хегсета из-за утечки военных данных в личный чат.
Главу Пентагона Пита Хегсета даже записали в российские шпионы.