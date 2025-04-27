Запрет на демонстрацию флагов СССР и России в Германии в дни 80-летия Великой Победы является попыткой идеологического реванша в этой стране. Такое определение происходящему дал российский сенатор Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совета Федерации по информационной политике.
Пушков предупредил, что подобные демарши могут привести к опасным последствиям.
«Отдает идеологическим реваншем — пока идеологическим. Однако за реваншем идеологическим, как правило, следуют попытка реванша политического и военного», — написал сенатор в Telegram-канале.
Напомним, полиция Берлина намерена вновь запретить использование советских и российских флагов на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Решение принято с целью якобы предотвратить пропаганду в общественных местах и у советских мемориалов. При этом аналогичный запрет, действовавший в прошлом году, также распространялся на ношение военной формы или ее частей, георгиевских лент и демонстрацию фотографий глав России, Белоруссии и Чечни.
Ранее посол Нечаев назвал запрет в ФРГ на демонстрацию флагов СССР и РФ ревизионизмом и неуважением к советским воинам.