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Пушков предупредил о возможности жутких изменений в Германии

Пушков заявил о попытке идеологического реванша в Германии.

Источник: Комсомольская правда

Запрет на демонстрацию флагов СССР и России в Германии в дни 80-летия Великой Победы является попыткой идеологического реванша в этой стране. Такое определение происходящему дал российский сенатор Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совета Федерации по информационной политике.

Пушков предупредил, что подобные демарши могут привести к опасным последствиям.

«Отдает идеологическим реваншем — пока идеологическим. Однако за реваншем идеологическим, как правило, следуют попытка реванша политического и военного», — написал сенатор в Telegram-канале.

Напомним, полиция Берлина намерена вновь запретить использование советских и российских флагов на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Решение принято с целью якобы предотвратить пропаганду в общественных местах и у советских мемориалов. При этом аналогичный запрет, действовавший в прошлом году, также распространялся на ношение военной формы или ее частей, георгиевских лент и демонстрацию фотографий глав России, Белоруссии и Чечни.

Ранее посол Нечаев назвал запрет в ФРГ на демонстрацию флагов СССР и РФ ревизионизмом и неуважением к советским воинам.