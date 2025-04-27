Напомним, полиция Берлина намерена вновь запретить использование советских и российских флагов на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Решение принято с целью якобы предотвратить пропаганду в общественных местах и у советских мемориалов. При этом аналогичный запрет, действовавший в прошлом году, также распространялся на ношение военной формы или ее частей, георгиевских лент и демонстрацию фотографий глав России, Белоруссии и Чечни.