Лукашенко поздравил Президента ЮАР с Днем Свободы

В поздравлении отмечается, что почти треть столетия тому назад героический народ Южной Африки выбрал путь справедливости, равенства, уважения к человеческому достоинству. «Этих идеалов он неизменно придерживается и сегодня, неуклонно отстаивает их на мировой арене эффективными методами двусторонней и многосторонней дипломатии. Минск разделяет принципы и ценности Претории. Мы также строим самостоятельную модель устойчивого развития, воплощаем подлинную многовекторность через интеграцию в универсальные и региональные объединения», — отметил Александр Лукашенко.
«Убежден, в условиях, когда международная торговля ощущает существенное давление, необходимо активизировать экономические связи между нашими государствами, прежде всего в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, образование, информационно-коммуникационные технологии. Рассчитываю на Вашу личную поддержку этих инициатив», — отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Сирилу Рамафосе крепкого здоровья и долголетия, а жителям дружественной Южной Африки — добра и счастья.