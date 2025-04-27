Лукашенко поздравил Президента ЮАР с Днем Свободы

В поздравлении отмечается, что почти треть столетия тому назад героический народ Южной Африки выбрал путь справедливости, равенства, уважения к человеческому достоинству. «Этих идеалов он неизменно придерживается и сегодня, неуклонно отстаивает их на мировой арене эффективными методами двусторонней и многосторонней дипломатии. Минск разделяет принципы и ценности Претории. Мы также строим самостоятельную модель устойчивого развития, воплощаем подлинную многовекторность через интеграцию в универсальные и региональные объединения», — отметил Александр Лукашенко.