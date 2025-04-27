Серик Сапиев получил новую должность

Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами последними новостями. Я был избран Президентом Национального Сурдлимпийского комитета. Сегодня на внеочередной Конференции в качестве президента представил новый состав руководства Комитета, а также обозначил предстоящие планы. Выражаю благодарность за поддержку Министерству туризма и спорта, а также всем ветеранам и спортивным деятелям, которые приняли участие в сегодняшнем мероприятии! Сурдлимпийцы, вперед!