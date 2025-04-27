Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серик Сапиев получил новую должность

Руководитель управления физической культуры и спорта Карагандинской области и олимпийский чемпион Серик Сапиев получил новую должность, передает Tengrisport.

Источник: Instagram Серика Сапиева

Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами последними новостями. Я был избран Президентом Национального Сурдлимпийского комитета. Сегодня на внеочередной Конференции в качестве президента представил новый состав руководства Комитета, а также обозначил предстоящие планы. Выражаю благодарность за поддержку Министерству туризма и спорта, а также всем ветеранам и спортивным деятелям, которые приняли участие в сегодняшнем мероприятии! Сурдлимпийцы, вперед!

написал Сапиев

Серик Сапиев стал олимпийским чемпионом по боксу в 2012 году в Лондоне. Также он является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и двукратным чемпионом Азии (2007, 2009).