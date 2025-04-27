Трамп зол, Зеленский подавлен: психиатр Шуров оценил фото со встречи в Риме

«Зеленский, будучи в абсолютно подчиненном положении, его просто зеркалит, повторяет его позу один в один, а Трамп очень недоволен этой постановой, что его выдернули и заставили изображать, что он в контакте с этим клоуном», — объяснил эксперт значение поз политиков.