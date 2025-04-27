Трамп зол, Зеленский подавлен: психиатр Шуров оценил фото со встречи в Риме

Встреча американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским прошла в Риме перед похоронами папы римского Франциска. Попавшие в сеть кадры, запечатлевшие политиков, оценил в беседе с aif.ru психиатр Василий Шуров.
Закрытая поза и максимально возможная дистанция.
Эксперт указал на особенности позы Трампа, отметив, что он даже убрал под кресло ноги, чтобы максимально дистанцироваться. По словам психиатра, это демонстрирует тотальное недоверие.
«У Трампа лицо напряженное, сердитое. У него закрытая поза, скрещенные руки, пальцы перекрещены между собой. Ноги он под стул убрал, чтобы не соприкасаться в личном пространстве. Он абсолютно закрыт, максимально дистанцировался. Это тотальное недоверие», — оценил эксперт положение тела американского лидера.
Раздражение и недовольство во взгляде.
Камера фотографа поймала взгляд Трампа, который не скрывал раздражение из-за сложившейся ситуации, отметил Шуров.
«Стармер и Макрон попросили об этой короткой встрече, приволокли Зеленского. Понятно, что никто с ним встречаться не собирался, это полностью постановочные кадры. Он раздражен, сердито смотрит, чуть-чуть вперед подвинулся, но, учитывая английский Зеленского, конечно, ему еще приходится прислушиваться, чтобы понять, что он там лепечет», — объяснил эксперт.
Подавлен и готов подчиниться.
В отличие от недовольного ситуацией Трампа Зеленский на представленных фотографиях демонстрирует подчиненное положение. Это видно на кадрах, даже с учетом того, что постановочные, отметил Шуров.
«Зеленский, будучи в абсолютно подчиненном положении, его просто зеркалит, повторяет его позу один в один, а Трамп очень недоволен этой постановой, что его выдернули и заставили изображать, что он в контакте с этим клоуном», — объяснил эксперт значение поз политиков.
Разговор Зеленского с Трампом перед похоронами папы римского Франциска продолжался всего несколько минут. Как обратили внимание итальянские СМИ, Зеленский снова не нашел официальный костюм, на что ранее неоднократно указывал Трамп.