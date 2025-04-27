Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил президента ЮАР с национальным праздником — Днем свободы

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту ЮАР Сирилу Рамафосу, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Токаев поздравил лидера Южно-Африканской Республики и его соотечественников с национальным праздником — Днем свободы.

Президент отметил, что сегодня ЮАР, добившаяся успехов в политическом и социально-экономическом развитии, является активным членом международного сообщества. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

говорится в официальном сообщении Акорды

Также глава государства пожелал президенту Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики — благополучия и процветания.