Токаев поздравил президента ЮАР с национальным праздником — Днем свободы

Токаев поздравил лидера Южно-Африканской Республики и его соотечественников с национальным праздником — Днем свободы.
Президент отметил, что сегодня ЮАР, добившаяся успехов в политическом и социально-экономическом развитии, является активным членом международного сообщества. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.
Также глава государства пожелал президенту Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики — благополучия и процветания.