Чиновников в США начнут проверять на готовность следовать курсу Трампа

Белый дом собирается оценивать госслужащих, исходя из их готовности следовать политическому курсу главы США Дональда Трампа, передает газета The Wall Street Journal.
Сообщается, что готовность «добросовестно претворять в жизнь законы и политику президента» станет ключевой характеристикой чиновников, на основании которой будет приниматься решение относительно их будущего.
По данным источников газеты, соответствующие проверки начнутся с 1 октября текущего года, когда контроль за кадровой политикой перейдет Федеральному управлению кадров.
Напомним, ранее экономист Михаил Хазин выразил мнение, что глава Белого дома намеренно ведет США к кризису.