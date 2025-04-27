Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновников в США начнут проверять на готовность следовать курсу Трампа

Готовность следовать политике президента США станет ключевой характеристикой американских госслужащих.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом собирается оценивать госслужащих, исходя из их готовности следовать политическому курсу главы США Дональда Трампа, передает газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что готовность «добросовестно претворять в жизнь законы и политику президента» станет ключевой характеристикой чиновников, на основании которой будет приниматься решение относительно их будущего.

По данным источников газеты, соответствующие проверки начнутся с 1 октября текущего года, когда контроль за кадровой политикой перейдет Федеральному управлению кадров.

Напомним, ранее экономист Михаил Хазин выразил мнение, что глава Белого дома намеренно ведет США к кризису.