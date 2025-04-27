В Кашмире произошла очередная перестрелка между армиями Индии и Пакистана

Пакистан в свою очередь отверг обвинения Индии в причастности к теракту и утверждает, что не поддерживает террористические группы на своей территории. В интервью РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Пакистан не намерен начинать военные действия против Индии, но готов ответить на любое нападение с индийской стороны. В беседе со Sky News он подчеркнул, что ~конфликт может перерасти в ядерное противостояние~.