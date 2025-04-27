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Министр обороны Пакистана усомнился в возможности ядерной войны с Индией

Асиф добавил, что Исламабад не планирует начинать боевые действия, если Нью-Дели не будет провоцировать дальнейшую эскалацию.

Источник: Аргументы и факты

Обострение конфликта Пакистана и Индии вряд ли перерастет в обмен ядерными ударами, сообщил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф.

«Не думаю, что дело зайдет так далеко», — сказал глава ведомства, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что Исламабад не планирует начинать боевые действия против соседней страны, если она не будет провоцировать дальнейшую эскалацию.

Напомним, обострение в отношениях Пакистана и Индии началось после теракта, совершённого 22 апреля в городе Пахалгаме в индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами нападения стали не менее 26 человек. Основную часть погибших составляли туристы.

Также сообщалось, что ранее Хаваджа Асиф предупреждал об угрозе войны между Пакистаном и Индией. Он назвал такой сценарий поводом для беспокойства всего мира.