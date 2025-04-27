Министр обороны Пакистана усомнился в возможности ядерной войны с Индией

Обострение конфликта Пакистана и Индии вряд ли перерастет в обмен ядерными ударами, сообщил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф.
«Не думаю, что дело зайдет так далеко», — сказал глава ведомства, которого цитирует РИА Новости.
Он добавил, что Исламабад не планирует начинать боевые действия против соседней страны, если она не будет провоцировать дальнейшую эскалацию.
Напомним, обострение в отношениях Пакистана и Индии началось после теракта, совершённого 22 апреля в городе Пахалгаме в индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами нападения стали не менее 26 человек. Основную часть погибших составляли туристы.
Также сообщалось, что ранее Хаваджа Асиф предупреждал об угрозе войны между Пакистаном и Индией. Он назвал такой сценарий поводом для беспокойства всего мира.