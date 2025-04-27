Председатель губернской думы поздравил самарцев с Днем парламентаризма

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей Самарской области с Днем парламентаризма, который празднуется ежегодно 27 апреля.
Уважаемые жители Самарской области!
Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!
Этот праздник имеет большое историческое значение и олицетворяет путь развития и становления институтов народовластия в нашей стране.
Президент страны Владимир Владимирович Путин отметил, что важно именно на основе своего самобытного опыта укреплять парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России.
«Необходимо обеспечивать её стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов», — подчеркнул Президент.
Для нашего региона этот праздник особенно значим. В этом году мы отмечаем 160-летие образования Самарского губернского земского собрания — первого в России, — которое стало прообразом современного законодательного органа власти. Знаменитым высказыванием стали слова самарского Губернатора Николая Павловича Мансурова: «Я горжусь, что открываю первое губернское земское собрание в империи».
Главным принципом работы земства было внимание к каждому человеку! И этот принцип неизменен и сегодня. Депутаты Самарской Губернской Думы поверяют свою работу именно степенью доверия граждан.
Областной парламент ведёт большую совместную работу с Губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым, с Правительством региона, органами местного самоуправления и гражданским обществом, главная цель которой — всестороннее развитие региона и улучшение жизни людей.
В День российского парламентаризма желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия; депутатам всех уровней — успешных начинаний, реализации поставленных планов и задач!
Мира и процветания нашей стране!