Председатель губернской думы поздравил самарцев с Днем парламентаризма

«Необходимо обеспечивать её стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов», — подчеркнул Президент.