Лукашенко поблагодарил ЮАР за поддержку в ООН и БРИКС+

Лукашенко, в частности, напомнил о борьбе народа Южной Африки за справедливость и равенство.
Этих идеалов он (народ ЮАР. — Sputnik) неизменно придерживается и сегодня, неуклонно отстаивает их на мировой арене эффективными методами двусторонней и многосторонней дипломатии. Минск разделяет принципы и ценности Претории. Мы также строим самостоятельную модель устойчивого развития, воплощаем подлинную многовекторность через интеграцию в универсальные и региональные объединения.
Лукашенко отметил, что сейчас глобальная торговля «ощущает существенное давление». В этих условиях, на его взгляд, нужно активнее взаимодействовать в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, образование, информационно-коммуникационные технологии.
Рассчитываю на Вашу личную поддержку этих инициатив.
Осенью прошлого года ЮАР посетила делегация парламентариев из Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко. В программе была встреча с вице-президентом Панафриканского парламента Джиддом Мамаром Махамой.