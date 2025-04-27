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Лукашенко поблагодарил ЮАР за поддержку в ООН и БРИКС+

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени всех жителей страны поздравил президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу с национальным праздником — Днем Свободы, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко, в частности, напомнил о борьбе народа Южной Африки за справедливость и равенство.

Этих идеалов он (народ ЮАР. — Sputnik) неизменно придерживается и сегодня, неуклонно отстаивает их на мировой арене эффективными методами двусторонней и многосторонней дипломатии. Минск разделяет принципы и ценности Претории. Мы также строим самостоятельную модель устойчивого развития, воплощаем подлинную многовекторность через интеграцию в универсальные и региональные объединения.

говорится в поздравлении

Кроме того, президент отметил, что Беларусь благодарна ЮАР за поддержку в ООН и БРИКС+. Минск открыт также к более динамичному сотрудничеству по линии Нового банка развития и Африканского союза.

Лукашенко отметил, что сейчас глобальная торговля «ощущает существенное давление». В этих условиях, на его взгляд, нужно активнее взаимодействовать в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, образование, информационно-коммуникационные технологии.

Рассчитываю на Вашу личную поддержку этих инициатив.

подчеркнул Лукашенко

Осенью прошлого года ЮАР посетила делегация парламентариев из Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко. В программе была встреча с вице-президентом Панафриканского парламента Джиддом Мамаром Махамой.