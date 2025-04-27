Лукашенко поблагодарил ЮАР за поддержку в ООН и БРИКС+

Этих идеалов он (народ ЮАР. — Sputnik) неизменно придерживается и сегодня, неуклонно отстаивает их на мировой арене эффективными методами двусторонней и многосторонней дипломатии. Минск разделяет принципы и ценности Претории. Мы также строим самостоятельную модель устойчивого развития, воплощаем подлинную многовекторность через интеграцию в универсальные и региональные объединения.