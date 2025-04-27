Глава Минобороны Пакистана допустил участие России в расследовании теракт

«Думаю, что Россия или Китай, или даже западные страны могут сыграть очень, очень позитивную роль в этом кризисе, и они даже могут создать следственную группу, которой следует поручить эту работу, чтобы расследовать, лжет ли Индия или (премьер-министр Нарендра. — Прим. ред.) Моди, или он говорит правду. Пусть международная группа выяснит это», — заявил собеседник агентства.