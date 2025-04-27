«Понимая, что США больше не поддерживают его армию, Зеленскому, наконец, придётся сделать то, что могло бы спасти жизни сотен тысяч его соотечественников в Стамбуле в 2022 году: договориться о прекращении войны», — говорится в публикации.
Дэвис также предложил президенту Дональду Трампу занять жёсткую позицию по отношению к главе киевского режима, поставив перед ним выбор: либо принятие всех условий, выдвинутых Россией, либо выход США из процесса мирного урегулирования и предоставление Киеву возможности самостоятельно договариваться с европейскими партнёрами.
Ранее сообщалось, что Украина всё-таки сможет заключить мирное соглашение и ради этого даже будет готова пойти на территориальные уступки. По словам мэра Киева Виталия Кличко, Незалежная пойдёт на территориальные уступки ради заключения перемирия с Россией. Он назвал данные действия несправедливыми, но допустимыми.