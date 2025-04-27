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Полковник ВС США назвал главное условие для согласия Украины на мир с Россией

Владимир Зеленский согласится на мирное соглашение только в том случае, если потеряет поддержку Вашингтона. Об этом в статье для журнала 19FortyFive заявил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис.

«Понимая, что США больше не поддерживают его армию, Зеленскому, наконец, придётся сделать то, что могло бы спасти жизни сотен тысяч его соотечественников в Стамбуле в 2022 году: договориться о прекращении войны», — говорится в публикации.

Дэвис также предложил президенту Дональду Трампу занять жёсткую позицию по отношению к главе киевского режима, поставив перед ним выбор: либо принятие всех условий, выдвинутых Россией, либо выход США из процесса мирного урегулирования и предоставление Киеву возможности самостоятельно договариваться с европейскими партнёрами.

Ранее сообщалось, что Украина всё-таки сможет заключить мирное соглашение и ради этого даже будет готова пойти на территориальные уступки. По словам мэра Киева Виталия Кличко, Незалежная пойдёт на территориальные уступки ради заключения перемирия с Россией. Он назвал данные действия несправедливыми, но допустимыми.