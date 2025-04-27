Командир ВС РФ заявил о наёмниках из Португалии, которые воевали за ВСУ в ДНР

Ранее в Курской области российские военнослужащие перехватили переговоры между иностранными наёмниками ВСУ, которые говорили на испанском языке. Перед этим в эфире украинские бойцы обсуждали удары ВС РФ по их позициям, а затем в обсуждение включились испанцы.