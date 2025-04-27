Мирзиёев поздравил участников IV Международного фестиваля искусства бахши

Выражаю искреннюю признательность, глубокое уважение и самые добрые пожелания участвующим в сегодняшнем празднике искусства представителям авторитетных международных организаций и братских стран, мастерам народного творчества, известным деятелям культуры и искусств из более 40 государств мира. Школа сказителей этого края имеет очень древнюю и богатую историю, и не будет преувеличением сказать, что именно из этой «большой реки» черпают силу известные на весь мир классические песни, мелодии, красивые танцы, такие как лазги.