Мирзиёев поздравил участников IV Международного фестиваля искусства бахши

Выражаю искреннюю признательность, глубокое уважение и самые добрые пожелания участвующим в сегодняшнем празднике искусства представителям авторитетных международных организаций и братских стран, мастерам народного творчества, известным деятелям культуры и искусств из более 40 государств мира. Школа сказителей этого края имеет очень древнюю и богатую историю, и не будет преувеличением сказать, что именно из этой «большой реки» черпают силу известные на весь мир классические песни, мелодии, красивые танцы, такие как лазги.
Выходцы из Хорезма, народные бахши Узбекистана Бола бахши — Курбонназар Абдуллаев, Каландар бахши — Рузимбой Норматов, Абдулла Курбонназаров, Етмишбой Абдуллаев, обладающие ярким голосом и поэтическим даром возвышенно исполняли народные дастаны, такие как «Ошик Гариб ва Шохсанам», «Гуругли», «Авазхон», «Алпамыш» и «Хирмондали», и сегодня мы с глубокой благодарностью отмечаем достойное место этих произведений в нашей духовной сокровищнице как бесценного наследия национальной культуры, отметил президент.
Он пожелал творческих успехов нынешним продолжателям искусства бахши, всем участникам, а также работе международной научно-практической конференции, которая пройдет в рамках фестиваля.