Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев поздравил участников IV Международного фестиваля искусства бахши

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил участников IV Международного фестиваля искусства бахши, открывшегося в Хиве, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Выражаю искреннюю признательность, глубокое уважение и самые добрые пожелания участвующим в сегодняшнем празднике искусства представителям авторитетных международных организаций и братских стран, мастерам народного творчества, известным деятелям культуры и искусств из более 40 государств мира. Школа сказителей этого края имеет очень древнюю и богатую историю, и не будет преувеличением сказать, что именно из этой «большой реки» черпают силу известные на весь мир классические песни, мелодии, красивые танцы, такие как лазги.

говорится в тексте поздравления

Выходцы из Хорезма, народные бахши Узбекистана Бола бахши — Курбонназар Абдуллаев, Каландар бахши — Рузимбой Норматов, Абдулла Курбонназаров, Етмишбой Абдуллаев, обладающие ярким голосом и поэтическим даром возвышенно исполняли народные дастаны, такие как «Ошик Гариб ва Шохсанам», «Гуругли», «Авазхон», «Алпамыш» и «Хирмондали», и сегодня мы с глубокой благодарностью отмечаем достойное место этих произведений в нашей духовной сокровищнице как бесценного наследия национальной культуры, отметил президент.

Он пожелал творческих успехов нынешним продолжателям искусства бахши, всем участникам, а также работе международной научно-практической конференции, которая пройдет в рамках фестиваля.