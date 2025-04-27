Сергеенко поздравил российских коллег с днем парламентаризма

День российского парламентаризма был учрежден в 2012 году. Дата 27 апреля выбрана потому, что в этот день в 1906 году начал свою работу первый состав Госдумы. Заседание прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Всего в те годы было четыре состава Госдумы.