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Сергеенко поздравил российских коллег с днем парламентаризма

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко поздравил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко с Днем российского парламентаризма.

Источник: Sputnik.by

История парламентаризма всегда тесно связана с развитием государственности. Сильная и эффективная законодательная власть — надежная опора России.

цитирует Сергеенко пресс-служба Палаты представителей

Сергеенко убежден, что межпарламентское сотрудничество двух стран будет способствовать укреплению белорусско-российских отношений.

День российского парламентаризма был учрежден в 2012 году. Дата 27 апреля выбрана потому, что в этот день в 1906 году начал свою работу первый состав Госдумы. Заседание прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Всего в те годы было четыре состава Госдумы.

В современной России первые выборы в Госдуму нового формата прошли в декабре 1993 года. Теперь этот орган заседает в Москве на Охотном Ряду (недалеко от Красной площади), в здании, где в разные годы размещались Совет труда и обороны СССР, Совет министров СССР, Госплан.