Сергеенко поздравил российских коллег с днем парламентаризма

История парламентаризма всегда тесно связана с развитием государственности. Сильная и эффективная законодательная власть — надежная опора России.
Сергеенко убежден, что межпарламентское сотрудничество двух стран будет способствовать укреплению белорусско-российских отношений.
День российского парламентаризма был учрежден в 2012 году. Дата 27 апреля выбрана потому, что в этот день в 1906 году начал свою работу первый состав Госдумы. Заседание прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Всего в те годы было четыре состава Госдумы.
В современной России первые выборы в Госдуму нового формата прошли в декабре 1993 года. Теперь этот орган заседает в Москве на Охотном Ряду (недалеко от Красной площади), в здании, где в разные годы размещались Совет труда и обороны СССР, Совет министров СССР, Госплан.