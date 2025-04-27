Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана в связи с трагедией в порту Шахид-Раджаи

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси это известие восприняли с глубокой скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших, передал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и слова поддержки всем, кого затронула эта трагедия.