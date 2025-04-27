Константин Толкачев поздравил депутатов с профессиональным праздником

«Ваша профессиональная компетентность, принципиальная позиция и ответственный подход к делу позволяют эффективно решать самые сложные задачи социально-экономического развития, — отметил спикер парламента. — В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных свершений и неиссякаемой энергии. Пусть ваша деятельность и впредь способствует укреплению правового государства, повышению качества жизни граждан и процветанию нашей великой Родины!».