Константин Толкачев поздравил депутатов с профессиональным праздником

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан от себя лично искренне поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!
Этот праздник символизирует преемственность демократических традиций нашего государства, берущих свое начало в многовековой истории народного представительства. Сегодня Федеральное Собрание Российской Федерации и законодательные органы субъектов выступают важнейшими институтами развития гражданского общества, обеспечивая баланс интересов и поступательное движение страны вперед".
Особую признательность Константин Толкачев выразил депутатам всех уровней, сотрудникам аппаратов, экспертам — всем, кто ежедневно вносит вклад в совершенствование законодательной базы нашего государства.
«Ваша профессиональная компетентность, принципиальная позиция и ответственный подход к делу позволяют эффективно решать самые сложные задачи социально-экономического развития, — отметил спикер парламента. — В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных свершений и неиссякаемой энергии. Пусть ваша деятельность и впредь способствует укреплению правового государства, повышению качества жизни граждан и процветанию нашей великой Родины!».