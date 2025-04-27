Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в мае

К иноагентам теперь будут относить тех, кто «помогает иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России» и вовлекает россиян в сбор информации о военно-технической сфере. Стало возможным проводить заочные суды над иноагентами по 20 статьям УК. «Этот комплекс мер направлен на защиту суверенитета нашей страны», — отметил Володин в своем Telegram-канале.