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Медведев: ВС России после операции в Курской области продолжают громить ВСУ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные после полного освобождения Курской области продолжают громить врага на других направлениях, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

«В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.