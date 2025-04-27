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В Кремле расскажут, кто из зарубежных гостей приедет на 9 мая в Москву

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кремль сообщит обо всех зарубежных лидерах, которые приедут в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Мы сообщим состав — всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 мая», — отметил Песков.

В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить ряд лидеров зарубежных государств, в том числе, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.