Die Weltwoche: в Брюсселе обсуждают отставку токсичной главы ЕК фон дер Ляйен

«ЕС находится в удручающе плохом состоянии. В любом нормальном государстве уже задались бы вопросом, является ли руководство по-прежнему подходящим. Но ЕС — это не государство, и уж точно не нормальное. Тем не менее, в дипломатических кругах говорят, что высокопоставленные чиновники ЕС все чаще считают фон дер Ляйен токсичной. Отставка может разблокировать многое. Изменения в верхах, по крайней мере, открыли бы возможность для того, чтобы европейская политика снова стала более разнообразной и открытой — в сторону Запада и в сторону Востока», — отметили авторы статьи.