Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы Челябинска и Ясиноватой подписали новое соглашение о сотрудничестве

Челябинск и Ясиноватая снова будут работать вместе.

Источник: Глава Ясиноватского МО / телеграм-канал

Новое соглашение о сотрудничестве между Челябинском и Ясиноватой подписали в субботу, 26 апреля. Об этом в социальных сетях рассказал временно исполняющий полномочия главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.

— Это мост, который соединит наши города в самых важных сферах: экономике, культуре, образовании и социальной поддержке, — отметил Александр Пеняев.

Челябинск уже помогал Ясиноватой. Но предыдущее соглашение, подписанное в 2022 году, уже завершило свое действие. В новом более детально и масштабно прописан весь план.

Также Александр Пеняев передал главе Челябинске Алексею Лошкину копию памятника Владимиру Жоге.