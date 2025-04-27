Главы Челябинска и Ясиноватой подписали новое соглашение о сотрудничестве

Новое соглашение о сотрудничестве между Челябинском и Ясиноватой подписали в субботу, 26 апреля. Об этом в социальных сетях рассказал временно исполняющий полномочия главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.
— Это мост, который соединит наши города в самых важных сферах: экономике, культуре, образовании и социальной поддержке, — отметил Александр Пеняев.
Челябинск уже помогал Ясиноватой. Но предыдущее соглашение, подписанное в 2022 году, уже завершило свое действие. В новом более детально и масштабно прописан весь план.
Также Александр Пеняев передал главе Челябинске Алексею Лошкину копию памятника Владимиру Жоге.