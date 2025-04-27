В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников

«Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником пограничной полиции», — написал он.
Общественнику не назвали причины задержания, но сотрудники пограничной полиции обращались с ним корректно. Спустя час Петрович написал, что ему все же позволили покинуть страну.
«После проведения досмотра мне вернули проездные документы и загранпаспорт. Я потребовал предоставить мне положенные по закону уведомление и протокол. Выяснилось, что на сей раз сотрудников пограничной полиции (а точнее, тех, кто заказывает эту историю) интересовал мой багаж, в котором, по результатам досмотра, ничего запрещенного не обнаружено», — добавил Петрович.
Это уже не первый подобный случай. Две недели назад общественник сообщал РИА Новости, что его задержали на час в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы.
Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались там в апреле прошлого года. Под особым контролем — представители оппозиционного блока «Победа», общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.
На прошлой неделе Петрович рассказал о планах провести в Кишиневе 9 мая шествие «Бессмертного полка». По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Спустя несколько дней молдавские власти приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы будут отмечать исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации.
За последние годы в Молдавии неоднократно пытались ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в стране выписали более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.