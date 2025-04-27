В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников

Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались там в апреле прошлого года. Под особым контролем — представители оппозиционного блока «Победа», общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.