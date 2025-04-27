FT рассказала, кому грозит «двойной удар» от торговой войны США и Китая

На долю полностью или частично иностранных компаний, зарегистрированных в республике (Пекин называет их предприятиями с иностранными инвестициями), приходится более четверти китайского экспорта за 2024 год, следует из официальной статистики. Его общая стоимость составляет порядка $980 млрд. На них же приходится более трети импорта примерно на $820 млрд. Всего в долларовом выражении на такие компании в прошлом году пришлось 29,6% торговли.