Латвия построит полосу безопасности глубиной 30 км на границе с Беларусью

Оборонительные элементы Латвия планирует размещать не только вдоль границы, но на глубине до 30 километров от нее, в том числе и на землях, которые находятся в частной собственности. В связи с этим Минобороны Латвии подготовило законопроект, который позволит временно использовать такие участки земли для нужд обороны. Этим территориям будет присвоен статус объектов национальных интересов.