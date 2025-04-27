Латвия построит полосу безопасности глубиной 30 км на границе с Беларусью

Строительство Балтийской оборонной линии на границе с Беларусью и Россией будет продолжено Латвией в 2025 году также как закупка мин, сенсорных систем, установка противотанковых заграждений, сообщает БелТА со ссылкой на заявление командующего Национальными вооруженными силами Латвии Каспара Пуданса в латвийских СМИ.
Оборонительные элементы Латвия планирует размещать не только вдоль границы, но на глубине до 30 километров от нее, в том числе и на землях, которые находятся в частной собственности. В связи с этим Минобороны Латвии подготовило законопроект, который позволит временно использовать такие участки земли для нужд обороны. Этим территориям будет присвоен статус объектов национальных интересов.
Кстати, власти Латвии готовят ограничения для белорусов, связанные с шенгеном (здесь подробнее).
А тем временем БЖД сделала заявление о возобновлении пассажирского сообщения с Литвой и Польшей (все подробности здесь).