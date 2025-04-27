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Лукашенко направил соболезнования в связи с жертвами взрыва в порту Ирана

Президент Беларуси направил соболезнования президенту Ирана в связи с многочисленными ранеными и погибшими в результате взрыва в порту.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с большим количеством раненых и погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге страны, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси известие об этой трагедии восприняли с глубокой скорбью.

Александр Лукашенко от себя лично и от имени белорусов выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал быстрейшего выздоровления пострадавшим и высказал слова поддержки всем, кого затронула эта трагедия.

А тем временем, Латвия построит полосу безопасности глубиной 30 километров на границе с Беларусью (здесь подробнее).

Мы писали, что белорусская телеведущая Люция Геращенко шокировала фото и рассказами из Индии: «Здесь проходят кремации» (подробнее здесь).