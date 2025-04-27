Республика Молдова отмечает 35-летие государственного флага

Ежегодно в День флага перед зданием правительства проходит официальная церемония с участием почетного караула и президентского оркестра. Также 27 апреля организуются культурно-просветительские мероприятия, книжные выставки, посвященные истории государства и эволюции флагов на протяжении истории нашей страны, тематические экскурсии.