В Иркутской области появятся три новых муниципальных округа. Это станет возможным после объединения поселений, входящих в состав Нижнеилимского, Киренского и Тайшетского районов. Соответствующие законы подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы Приангарья.
Нижнеилимский и Киренский муниципальные округа будут созданы с 1 мая 2025 года, Тайшетский — с 15 мая 2025 года.
Напоминаем, что осенью прошлого года прошло обсуждение преобразования Качугского, Жигаловского, Нукутского и Заларинского районов. При этом данные изменения не затронут статус населённых пунктов.
Добавим, ранее доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин отмечал, что в условиях обозначенной федеральными властями тенденции по созданию единой системы публичной власти важно не упустить суть самого самоуправления, не потерять из этого процесса жителей территорий, и провести всё экономически и управленчески грамотно.