Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области появятся три новых муниципальных округа

Соответствующие законы подписал губернатор Игорь Кобзев.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутской области появятся три новых муниципальных округа. Это станет возможным после объединения поселений, входящих в состав Нижнеилимского, Киренского и Тайшетского районов. Соответствующие законы подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы Приангарья.

Нижнеилимский и Киренский муниципальные округа будут созданы с 1 мая 2025 года, Тайшетский — с 15 мая 2025 года.

Напоминаем, что осенью прошлого года прошло обсуждение преобразования Качугского, Жигаловского, Нукутского и Заларинского районов. При этом данные изменения не затронут статус населённых пунктов.

Добавим, ранее доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин отмечал, что в условиях обозначенной федеральными властями тенденции по созданию единой системы публичной власти важно не упустить суть самого самоуправления, не потерять из этого процесса жителей территорий, и провести всё экономически и управленчески грамотно.