В Иркутской области появятся три новых муниципальных округа

Добавим, ранее доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин отмечал, что в условиях обозначенной федеральными властями тенденции по созданию единой системы публичной власти важно не упустить суть самого самоуправления, не потерять из этого процесса жителей территорий, и провести всё экономически и управленчески грамотно.