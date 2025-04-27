Минниханов обсудил развитие совместного промпарка с хокимом Бухарской области

«Отдельное направление нашего торгово-инвестиционного сотрудничества — реализация совместных проектов по созданию промышленных парков. Так, уже запущены и успешно работают при участии компании “Химград”: химико-индустриальный технопарк “Чирчик”; технопарк “Джизак”, — напомнил Раис РТ. И подчеркнул, что такое же особое внимание уделяется сейчас проектам в Бухаре и Навои.