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Минниханов обсудил развитие совместного промпарка с хокимом Бухарской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Узбекистан обсудил пути развития совместного специального промышленного парка Бухарский комплекс развития промышленности с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: ИА Татар-информ

В частности, речь шла о динамике реализации проекта. Рустам Минниханов отметил, что ему уделяют личное внимание Президент и Премьер-министр страны.

«Отдельное направление нашего торгово-инвестиционного сотрудничества — реализация совместных проектов по созданию промышленных парков. Так, уже запущены и успешно работают при участии компании “Химград”: химико-индустриальный технопарк “Чирчик”; технопарк “Джизак”, — напомнил Раис РТ. И подчеркнул, что такое же особое внимание уделяется сейчас проектам в Бухаре и Навои.

Отдельно стороны остановились на вопросе привлечения инвесторов. Минниханов упомянул необходимость создания целой экосистемы, чтобы инвестор выбрал именно эту площадку. В частности, надо построить жилье, создать учебные центры, чтобы можно было готовить квалифицированные кадры для предприятий, перечислил он.

Кроме того, Раис РТ предложил изучить, какой импорт поступает в Узбекистан, чтобы целенаправленно работать по привлечению инвесторов именно по этим направлениям и производить продукцию у себя.

Хоким Бухарской области поблагодарил Рустама Минниханова за личное внимание к проекту. «Каждое ваше посещение для нас открывает новые возможности. Вся команда плотно работает для привлечения инвесторов. Мы составим бизнес-план с учетом ваших сегодняшних рекомендаций», — заверил Ботир Зарипов.