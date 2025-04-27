Поздравление мэра Иркутска Руслана Болотова с Днём российского парламентаризма

Уважаемые иркутяне!
Сегодня в нашей стране отмечают День российского парламентаризма. Роль законодательной власти в развитии нашего государства, в обеспечении его стабильности крайне важна. Это основа демократического управления, гарант свободы слова и прав человека. Каждый закон, каждая инициатива — вклад в лучшее будущее нашей страны.
Современный парламентаризм — это не только законотворчество, но и ответственность перед гражданами, умение слушать и слышать людей. В нашей стране именно их запросы, предложения, нужды и чаяния задают вектор работы всех уровней власти.
Поздравляю с праздником коллег! Желаю здоровья и успехов всем, кто служит на благо нашей Родины!