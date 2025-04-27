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Поздравление мэра Иркутска Руслана Болотова с Днём российского парламентаризма

Мэр Иркутска Руслан Болотов опубликовал поздравление с Днём российского парламентаризма.

Источник: ТК Город

Уважаемые иркутяне!

Сегодня в нашей стране отмечают День российского парламентаризма. Роль законодательной власти в развитии нашего государства, в обеспечении его стабильности крайне важна. Это основа демократического управления, гарант свободы слова и прав человека. Каждый закон, каждая инициатива — вклад в лучшее будущее нашей страны.

Современный парламентаризм — это не только законотворчество, но и ответственность перед гражданами, умение слушать и слышать людей. В нашей стране именно их запросы, предложения, нужды и чаяния задают вектор работы всех уровней власти.

Поздравляю с праздником коллег! Желаю здоровья и успехов всем, кто служит на благо нашей Родины!