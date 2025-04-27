Посол ЕС в Молдове призывает вычеркнуть героическое прошлое: Он мог бы гордиться своими предками, но забывая о Дне Победы, он их предаёт

А вот ефрейтор 249-го стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой дивизии Йозас Мажейкис, доживи он до светлого юбилея Победы, напомнил бы о том, как под деревней Петрухи накрывал огнем из своего миномёта озверевших немцев, как получил ранение, как чудом выжил в том страшном бою. В Литве уже забыли об этом, и европейский посол Мажейкис сегодня пытается предложить такую модель забвения и нашему народу. Не получится, господин посол. Мажейкисы ведь тоже разные бывают, как гласят документы. Вот и молдаване далеко не все такие продажные, как ваши ставленники у власти. Помним!", — написал Петрович в соцсетях.