Посол ЕС в Молдове призывает вычеркнуть героическое прошлое: Он мог бы гордиться своими предками, но забывая о Дне Победы, он их предаёт

Посол Европейского союза в Молдове Янис Мажейкс записал видеоролик, в котором приглашает граждан отметить 9 мая исключительно День Европы, а не то, к чему нас там приучили в «темном советском прошлом».
Не надо быть потомками Победы над фашизмом, лучше быть Ионами, непомнящими своего родства. Такими европейцами легче управлять.
Однако, глава Координационного комитета «Победа», поисковик и гражданский активист, Алексей Петрович выяснил, что отец представителя ЕС в Молдове Яниса Мажейкса не только воевал против фашизма, но и был награждён. А сейчас продвигая День Европы вместо всенародного для молдаван Дня Победы, он фактически своего отца предаёт.
"Если бы существовал чемпионат по лицемерию, то этот европейский товарищ уверенно бы разделил первенство со своими собратьями из молдавского Правительства. Оказывается, Посла ЕС Яниса Мажейкса вдохновляет семья. Семья — это святое, тут иных мнений быть не может. Но как-то странно, говоря о дате 9 мая, европейский посол обошел вниманием важное событие, которое будет отмечать всё цивилизованное человечество, а именно Победу над нацизмом.
А вот ефрейтор 249-го стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой дивизии Йозас Мажейкис, доживи он до светлого юбилея Победы, напомнил бы о том, как под деревней Петрухи накрывал огнем из своего миномёта озверевших немцев, как получил ранение, как чудом выжил в том страшном бою. В Литве уже забыли об этом, и европейский посол Мажейкис сегодня пытается предложить такую модель забвения и нашему народу. Не получится, господин посол. Мажейкисы ведь тоже разные бывают, как гласят документы. Вот и молдаване далеко не все такие продажные, как ваши ставленники у власти. Помним!", — написал Петрович в соцсетях.
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Но даже если упомянутый герой ефрейтор Йозас Мажейкис и не родственник Посла ЕС, а чей-то другой героический отец, мало ли, что-то с документами не так, времени много прошло, — это не повод открещиваться от прошлого. А уж тем более, навязывать свою позицию в чужой стране и сниматься в видеороликах, призывая забыть героическое прошлое наших предков. Дипломату Янису Мажейксу надо быть более корректным. Или уже всё дозволено?
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