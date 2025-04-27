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NYT назвала место и срок четвертого раунда переговоров США и Ирана

Четвертый раунд переговоров по ядерной сделке может пройти в Европе в ближайшие две недели, говорят источники NYT. По словам одного из них, Вашингтон хочет перенести встречи в более удобное для себя место.

Источник: РИА "Новости"

Четвертый раунд переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, скорее всего, пройдет в Европе в ближайшие две недели. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника и неназванный источник, знакомый с ходом дискуссий.

Последний отметил, что США необходимо время, чтобы изучить новые данные и предложения от Ирана. Вашингтон хотел бы перенести переговоры в более удобное место, географически ближе к Соединенным Штатам, добавил он.

На предыдущей, третьей встрече 26 апреля стороны выдвинули рамочную программу переговоров и обсудили некоторые вопросы, однако никаких договоренностей достигнуто не было, сообщил источник газеты. Новый раунд, по сведениям NYT, также пройдет при посредничестве Омана.

Между Ираном и США состоялись уже три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана. Первый прошел 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме. Третья встреча состоялась 26 апреля, также в Маскате.

Президент США Дональд Трамп говорил, что «сделка с Ираном продвигается очень успешно», и выражал уверенность, что заключить ее желают обе стороны. Однако, как сообщала The Wall Street Journal (WSJ), США и Иран подошли к третьему раунду переговоров по ядерной сделке без единой позиции о том, может ли Тегеран продолжать обогащение урана, и дискуссии на последней встрече завершились серьезными разногласиями. Тогда же стороны условились о новых переговорах, пишет издание.

Главным поводом для противоречий стали попытки Ирана отстоять право на самостоятельное обогащение урана, утверждает газета. Страна настаивает, что использует этот ресурс исключительно в мирных целях, однако в перспективе обладание им позволяет создать ядерное оружие, отмечала WSJ.

Разногласия вызывают и другие аспекты, в частности — требование американской администрации, чтобы будущее соглашение распространялось и на ракетную программу Ирана, сообщало издание.

Axios писал со ссылкой на источники, что Иран предложил США заключить временное соглашение о ядерной программе республики, если достичь долгосрочных договоренностей пока не выйдет. Однако представительство Ирана при ООН опровергло эту информацию. Трамп отвел на переговоры 60 дней, говорили собеседники Axios.