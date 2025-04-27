NYT назвала место и срок четвертого раунда переговоров США и Ирана

Президент США Дональд Трамп говорил, что «сделка с Ираном продвигается очень успешно», и выражал уверенность, что заключить ее желают обе стороны. Однако, как сообщала The Wall Street Journal (WSJ), США и Иран подошли к третьему раунду переговоров по ядерной сделке без единой позиции о том, может ли Тегеран продолжать обогащение урана, и дискуссии на последней встрече завершились серьезными разногласиями. Тогда же стороны условились о новых переговорах, пишет издание.