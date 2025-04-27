Орбан призвал Европу прекратить военный психоз

По мнению Орбана, европейским политикам стоит прекратить «военный психоз», который охватил западные страны.
«Военный психоз в Европе должен прекратиться. Без Америки у Украины нет шансов, но Брюссель все равно цепляется за безнадежную военную стратегию. Единственный возможный путь — путь мира!» — написал премьер.
Венгерский политик прикрепил к своей публикации фрагмент интервью местным СМИ, в котором заявил, что единственная задача сейчас — «поддержать попытки президента США Дональда Трампа достичь мира».
Ранее Орбан сообщил, что на общенациональном референдуме проголосовал против вступления Украины в Европейский союз (ЕС).