Полковник Ходаренок: освобождение Курской области позволит ВС РФ активно наступать

Стремительного броска на Курск и Курчатов не получилось. А овладение бы крупным областным центром России и атомной электростанцией могли привести к просто гигантскому резонансу в мире. Но с полководцами и стратегами у ВСУ явная проблема. Как писал Александр Суворов: «Фортуна имеет голый затылок и на лбу длинные висячие волосы, лёт её молниен, не схватя её за власы — уже она не возвращается».