Путин направил самолеты МЧС на помощь Ирану с тушением пожара в порту

Как заявил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Зафари, предварительное расследование показало, что причиной аварии стал взрыв или пожар в контейнере с легковоспламеняющимися и химическими материалами. NYT утверждает со ссылкой на источник, связанный с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), что взорвался перхлорат натрия — основной ингредиент твердого топлива для ракет.