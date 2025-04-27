Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин направил самолеты МЧС на помощь Ирану с тушением пожара в порту

В Иран по поручению Путина направили самолет-амфибию Бе-200ЧС и Ил-76 со специалистами. После взрыва 26 апреля в местном порту начался пожар, утром правительство страны сообщило, что его пытаются локализовать до сих пор.

Источник: МЧС РФ

Президент России Владимир Путин распорядился направить в Иран несколько самолетов МЧС для помощи с тушением пожара в торговом порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщило российское посольство в Исламской Республике в телеграм-канале.

«Посольство сообщает, что в ответ на обращение иранских партнеров президентом России Владимиром Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи», — сказано в сообщении.

Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертями и разрушениями в иранском порту из-за взрыва и предложил помощь Ирану в устранении последствий.

МЧС сообщило, что по поручению президента в иранский город Бендер-Аббас направлены два борта: самолет-амфибия Бе-200ЧС и Ил-76.

Накануне, 26 апреля, в Шахид-Раджаи — крупнейшем торговом порту Ирана прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибли 28 человек, более 1,1 тыс. пострадали. Агентство IRNA также писало о шестерых пропавших без вести.

После взрыва в порту начался пожар. Утром 27 апреля представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что работы по локализации возгорания продолжаются. На тот момент спасатели пытались взять под контроль оставшиеся 20% первоначального очага.

Tasnim передавало, что в порту взорвался топливный резервуар. Однако Национальная иранская компания по переработке и распределению нефти заявила, что взрыв не был связан с нефтеперерабатывающими заводами, топливными резервуарами, распределительным комплексом и нефтепроводами.

Как заявил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Зафари, предварительное расследование показало, что причиной аварии стал взрыв или пожар в контейнере с легковоспламеняющимися и химическими материалами. NYT утверждает со ссылкой на источник, связанный с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), что взорвался перхлорат натрия — основной ингредиент твердого топлива для ракет.

В провинции Хормозган, где произошел взрыв, власти объявили трехдневный траур.