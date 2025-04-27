Путин направил самолеты МЧС на помощь Ирану с тушением пожара в порту

Президент России Владимир Путин распорядился направить в Иран несколько самолетов МЧС для помощи с тушением пожара в торговом порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщило российское посольство в Исламской Республике в телеграм-канале.
«Посольство сообщает, что в ответ на обращение иранских партнеров президентом России Владимиром Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи», — сказано в сообщении.
Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертями и разрушениями в иранском порту из-за взрыва и предложил помощь Ирану в устранении последствий.
МЧС сообщило, что по поручению президента в иранский город Бендер-Аббас направлены два борта: самолет-амфибия Бе-200ЧС и Ил-76.
Накануне, 26 апреля, в Шахид-Раджаи — крупнейшем торговом порту Ирана прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибли 28 человек, более 1,1 тыс. пострадали. Агентство IRNA также писало о шестерых пропавших без вести.
После взрыва в порту начался пожар. Утром 27 апреля представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что работы по локализации возгорания продолжаются. На тот момент спасатели пытались взять под контроль оставшиеся 20% первоначального очага.
Tasnim передавало, что в порту взорвался топливный резервуар. Однако Национальная иранская компания по переработке и распределению нефти заявила, что взрыв не был связан с нефтеперерабатывающими заводами, топливными резервуарами, распределительным комплексом и нефтепроводами.
Как заявил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Зафари, предварительное расследование показало, что причиной аварии стал взрыв или пожар в контейнере с легковоспламеняющимися и химическими материалами. NYT утверждает со ссылкой на источник, связанный с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), что взорвался перхлорат натрия — основной ингредиент твердого топлива для ракет.
В провинции Хормозган, где произошел взрыв, власти объявили трехдневный траур.