Кремль назвал единственный формат работы по урегулированию на Украине

«Работа продолжается, — ответил он на вопрос о возможном признании суверенитета России над Крымом в “мирной сделке”, о чем накануне сообщил президент США Дональд Трамп. — Работа эта не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате».
Песков добавил, что в подходе США к урегулированию на Украине «есть много элементов, которые совпадают с позицией» России. Речь шла о словах Трампа, назвавшего причиной начала конфликта стремление Киева в НАТО.
Завершение конфликта на Украине стало одним из предвыборных обещаний республиканца. После его возвращения в Белый дом США осуществили ряд встреч с представителями Москвы и Киева и представили «рамочные предложения» об урегулировании. В мирном соглашении подразумевается, что «Крым останется с Россией», утверждал Трамп. Остальные пункты не были озвучены официально. Как уточняли источники The Wall Street Journal, Axios и The Washington Post, Вашингтон также предлагает заморозку боевых действий, признание контроля Москвы над взятыми де-факто территориями, смягчение санкций и отказ Украине в членстве в НАТО.
Киев и Европа передали США свой мирный план, который подразумевает прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, обсуждение территориальных и экономических вопросов, писал Reuters.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности к переговорам о мире при условии прекращения огня. Российский лидер Владимир Путин утверждал, что Москва может возобновить контакты с Киевом без предварительных условий. Глава МИДа России Сергей Лавров заявил о готовности заключить соглашение по Украине и существовании деталей, требующих согласования. По его словам, Москва рассматривает и выдвигает «серьезные предложения».
По словам Трампа, большая часть «мирной сделки» согласована, и теперь необходима встреча на «очень высоком уровне». Также, считает президент США, стороны близки к решению конфликта.