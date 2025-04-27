Кремль назвал единственный формат работы по урегулированию на Украине

Завершение конфликта на Украине стало одним из предвыборных обещаний республиканца. После его возвращения в Белый дом США осуществили ряд встреч с представителями Москвы и Киева и представили «рамочные предложения» об урегулировании. В мирном соглашении подразумевается, что «Крым останется с Россией», утверждал Трамп. Остальные пункты не были озвучены официально. Как уточняли источники The Wall Street Journal, Axios и The Washington Post, Вашингтон также предлагает заморозку боевых действий, признание контроля Москвы над взятыми де-факто территориями, смягчение санкций и отказ Украине в членстве в НАТО.