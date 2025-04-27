РБК: лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая

Как напомнил РБК, в истории СССР и России было 34 парада Победы. В советский период провели три: в 1945, 1965, 1985 и 1990 годах. После проведения парада в 1995-м (в честь 50-й годовщины Победы) в РФ приняли федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». 9 Мая объявили праздником и выходным днем, с тех пор в парадах Победы в Москве неизменно принимали участие иностранные лидеры. В 2016, 2017 и 2021 годах участие в торжественных мероприятиях принимали по одному иностранному лидеру.