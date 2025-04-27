РБК: лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая

Лидеры 19 государств прибудут в Москву на празднование 80-летия Победы. Кроме глав стран СНГ в столице ожидают президентов Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Сербии, а также лидеров Словакии и КНР. Приглашения получили, но пока не подтвердили участия премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Кто приедет в российскую столицу, и что об этом думают на Западе — в материале «Газеты.Ru».
Кого ждут в Москве.
Как сообщил РБК, свое участие в параде Победы подтвердили лидеры 19 стран. Кроме главы Абхазии Бадры Гунбы в Москву приедут президенты Азербайджана и Белоруссии Ильхам Алиев и Александр Лукашенко, президенты Бразилии, Венесуэлы и Казахстана Луис Инасуи Лула да Силва, Николас Мадуро и Касым-Жомарт Токаев, лидеры Армении, Буркина-Фасо и Вьетнама Никол Пашинян, Ибраим Траоре и То Лам, главы Китая, Киргизии, Кубы и Палестины Си Цзиньпин, Садыр Жапаров, Мигель Диас-Канель и Махмуд Аббас, а также президент Сербии Александр Вучич, лидер Республики Сербской Милорад Додик, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президенты Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев.
Премьер-министр Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приглашения в Москву получили, однако пока не подтвердили участие.
Что говорят приглашенные.
Председатель КНР Си Цзиньпин одним из первых принял приглашение принять участие в параде Победы в Москве.
«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в свою очередь пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября»,
— отметил посол России в Китае Игорь Моргулов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войны во время мартовского визита в Россию.
Визит палестинского лидера Махмуда Аббаса подтвердил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль.
«Конечно. У него (у Махмуда Аббаса. — “Газета.Ru”) есть приглашение, он согласен, будет», — подчеркнул дипломат.
«Для меня было особой честью и особенно важно подтвердить визит в РФ 9 мая, что буду во главе сербской делегации в начале месяца на 80-летие годовщины Победы над фашизмом и с гордостью представлю Сербию на Красной площади»,
— высказался сербский лидер Александр Вучич.
Он добавил, что посетит Россию, несмотря на давление со стороны ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что л~идеры стран-членов Евросоюза и кандидатов на вступление должны воздержаться от участия в параде Победы 9 мая в Москве~. По словам Каллас, глав нарушивших запрет ждут «последствия», и им «четко дали это понять».
Как отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, никто не может указывать, ехать ему в Россию или нет.
«Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии — суверенной страны. Никто не может указывать мне, куда идти или нет. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, которые погибли при освобождении Словакии», — отметил он.
Что говорят в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже сообщить, кто из зарубежных лидеров прибудет на парад в Москву.
«Мы сообщим состав — всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 Мая», — добавил представитель Кремля.
Как напомнил РБК, в истории СССР и России было 34 парада Победы. В советский период провели три: в 1945, 1965, 1985 и 1990 годах. После проведения парада в 1995-м (в честь 50-й годовщины Победы) в РФ приняли федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». 9 Мая объявили праздником и выходным днем, с тех пор в парадах Победы в Москве неизменно принимали участие иностранные лидеры. В 2016, 2017 и 2021 годах участие в торжественных мероприятиях принимали по одному иностранному лидеру.