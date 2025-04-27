ПАС к выборам хочет ликвидировать оппозицию: В Молдове вводят понятие «камуфлированный блок»

За полгода до проведения парламентских выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вдруг решила изменить Избирательный кодекс.
ЦИК направила властям на утверждение ряд изменений, в том числе ввести понятие «камуфлированный избирательный блок».
Оппозиционный блок «Победа» считает, что введение понятия «камуфлированный избирательный блок» в молдавское законодательство направлено на устранение оппозиции с политической арены и нарушает принципы демократии.
Согласно представленным поправкам, под «камуфлированным блоком» понимается нерегламентированное объединение между избирательными конкурентами, которые осуществляют координированные действия, включая выдвижение кандидатами лиц, связанных с другими политическими силами.
«Мы расцениваем эти действия властей, как очередной удар по демократии, это нарушение принципа свободы выбора. Так нынешние власти планируют маркировать любые неугодные объединения, чтобы не давать им избираться, лишая возможности реального участия в политической жизни страны. Режиму Санду (президент Майя Санду — ред.) и партии власти осталось узаконить понятия “камуфлированная демократия”, “камуфлированные выборы” и “камуфлированное государство”. Все к тому и идет», — ответили в пресс-службе политсилы на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать нововведение ЦИК.
В блоке «Победа» считают, что такой механизм субъективен и приведет к злоупотреблениям со стороны контролирующих органов и властей.
«В последние годы в Молдове, к сожалению, стало нормой преследовать кандидатов, критикующих власть, снимать их с предвыборной гонки чуть ли не в ночь перед голосованием. Такая практика активно применялась на местных и президентских выборах. Мы видели, в какой фарс с накруткой голосов, непрозрачным голосованием по почте и воздействием на диаспору превратили президентские выборы и референдум-2024. Парламентские выборы должны быть честными и открытыми. Иначе Молдова утратит статус демократического государства», — отметили в политсиле.
В случае принятия изменений, ЦИК Молдовы получит право применять санкции к участникам таких неофициальных блоков и отказывать им в регистрации.
Источник: Sputnik Молдова 2.0.
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