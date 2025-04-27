ПАС к выборам хочет ликвидировать оппозицию: В Молдове вводят понятие «камуфлированный блок»

«В последние годы в Молдове, к сожалению, стало нормой преследовать кандидатов, критикующих власть, снимать их с предвыборной гонки чуть ли не в ночь перед голосованием. Такая практика активно применялась на местных и президентских выборах. Мы видели, в какой фарс с накруткой голосов, непрозрачным голосованием по почте и воздействием на диаспору превратили президентские выборы и референдум-2024. Парламентские выборы должны быть честными и открытыми. Иначе Молдова утратит статус демократического государства», — отметили в политсиле.