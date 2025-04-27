В Амстердаме началась демонстрация против поставок вооружения Украине

Надписи на плакатах, которые несли демонстранты, гласили: «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!», «За мир с Россией!». Организаторы демонстрации выступают с призывом к правительству Нидерландов выступить качестве посредника для выработки дипломатического решения конфликта, а не разжигать его, отправляя оружие Украине. «Я вижу, что люди в Нидерландах постепенно меняют свое мнение о ситуации. Они больше не верят рассказам основных средств массовой информации об этой войне, а также о других войнах. Мы даже сначала думали не проводить сегодня демонстрацию, так как у нас будут демонстрации в мае, поэтому она получилась небольшая, но люди все равно пришли», — поделился в разговоре с агентством голландский активист по имени Марк.