В Амстердаме началась демонстрация против поставок вооружения Украине

Демонстрация против поставок западными странами оружия Украине и за мир, которая традиционно проводится в Амстердаме в последнее воскресенье месяца, началась днем на площади Дам. Затем колонна демонстрантов прошла маршем по центральным улицам города.
Надписи на плакатах, которые несли демонстранты, гласили: «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!», «За мир с Россией!». Организаторы демонстрации выступают с призывом к правительству Нидерландов выступить качестве посредника для выработки дипломатического решения конфликта, а не разжигать его, отправляя оружие Украине. «Я вижу, что люди в Нидерландах постепенно меняют свое мнение о ситуации. Они больше не верят рассказам основных средств массовой информации об этой войне, а также о других войнах. Мы даже сначала думали не проводить сегодня демонстрацию, так как у нас будут демонстрации в мае, поэтому она получилась небольшая, но люди все равно пришли», — поделился в разговоре с агентством голландский активист по имени Марк.
Он также отметил, что многие люди в Нидерландах недовольны проведением в Гааге саммита НАТО в конце июня, так как на мероприятие, которое продлится два дня, будут потрачены огромные средства, которые, по словам демонстранта, могли бы пойти на решения проблем населения.
В конце марта правительство Нидерландов сообщило, что выделит 500 миллионов евро на проект по разработке беспилотников для Украины. Кроме того, Нидерланды пообещали оказать Киеву ускоренную помощь в виде средств ПВО, боеприпасов и военно-морского оборудования.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.