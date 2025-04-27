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Евгения Гуцул вошла в состав админсовета Союза муниципалитетов тюркского мира

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул был избрана в состав административного совета Союза муниципалитетов тюркского мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета автономии.

Источник: Sputnik.md

В Стамбуле состоялось заседание Генеральной ассамблеи Союза муниципалитетов тюркского мира (TDBB). В ходе заседания был сформирован административный совет Союза муниципалитетов тюркского мира, в состав которого была избрана глава Гагаузии Евгения Гуцул.

говорится в сообщении, опубликованном на странице исполкома в соцсетях

Поскольку Евгения Гуцул находится под домашним арестом, в Стамбул отправилась делегация во главе с заместителем председателя Исполкома Виктором Петровым. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию в Молдавии как тревожную и заявил о беспрецедентном давлении центральных властей республики на Гагаузию.

Сегодня перед вами должна была выступать башкан Гагаузии — Евгения Гуцул. Но 25 марта она была незаконно арестована в Международном аэропорту Кишинёва, когда направлялась с рабочим визитом в Стамбул. Её арест — это не просто атака на одного лидера. Это удар по всей автономии.

цитирует Петрова пресс-служба Исполкома

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вечером 25 марта. Кишиневский суд сектора Чеканы 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Находясь в заключении, через адвокатов Гуцули передала послания в адрес президентов России, Турции, США, генерального секретаря ООН с просьбой обратить внимание на ее ситуацию. Кишиневский суд сектора Чеканы принял 9 апреля решение о переводе Гуцул под домашний арест сроком на 30 дней.