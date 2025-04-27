Евгения Гуцул вошла в состав админсовета Союза муниципалитетов тюркского мира

Сегодня перед вами должна была выступать башкан Гагаузии — Евгения Гуцул. Но 25 марта она была незаконно арестована в Международном аэропорту Кишинёва, когда направлялась с рабочим визитом в Стамбул. Её арест — это не просто атака на одного лидера. Это удар по всей автономии.