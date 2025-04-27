Уолтц: сделка США с Украиной по полезным ископаемым будет заключена

«Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные, и в первую очередь это касается министра [финансов Скотта] Бессента и президента», — сказал он.
«Президент полон решимости сделать это», — добавил он.
ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Белый дом уверен, что США и Украина вскоре заключат сделку по полезным ископаемым. Как заявил в интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, глава американской администрации Дональд Трамп решительно настроен по этому вопросу.
«Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные, и в первую очередь это касается министра [финансов Скотта] Бессента и президента», — сказал он.
«Президент полон решимости сделать это», — добавил он.