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Уолтц: сделка США с Украиной по полезным ископаемым будет заключена

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Белый дом уверен, что США и Украина вскоре заключат сделку по полезным ископаемым. Как заявил в интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, глава американской администрации Дональд Трамп решительно настроен по этому вопросу.

Источник: AP 2024

«Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные, и в первую очередь это касается министра [финансов Скотта] Бессента и президента», — сказал он.

«Президент полон решимости сделать это», — добавил он.