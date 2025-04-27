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Лавров исключил переговоры о целостности территории России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, президент США Дональд Трамп это понимает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS, комментируя недавние слова американского лидера по вопросу Крыма.

Источник: © РИА Новости

Основные заявления — в материале РИА Новости.

  • Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, президент США Дональд Трамп это понимает;
  • Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военнослужащими:

«В отличие от режима Владимира Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьем по гражданским объектам. Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной».

  • Москва не получала предложений о переходе ЗАЭС под совместное управление США и Украины;
  • Предложений по отмене антироссийских санкций, введенных ранее США, не было.