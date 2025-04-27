Лавров исключил переговоры о целостности территории России

Основные заявления — в материале РИА Новости.
- Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, президент США Дональд Трамп это понимает;
- Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военнослужащими:
«В отличие от режима Владимира Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьем по гражданским объектам. Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной».
- Москва не получала предложений о переходе ЗАЭС под совместное управление США и Украины;
- Предложений по отмене антироссийских санкций, введенных ранее США, не было.