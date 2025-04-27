«В отличие от режима Владимира Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьем по гражданским объектам. Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной».